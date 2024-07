× Alf-Star mit nur 46 Jahren verstorben - tot im Auto gefunden

Der Sohn der beliebten Familie Tanner aus der TV-Serie "ALF" ist überraschend verstorben.

Benji Gregory, bekannt als Brian Tanner aus der beliebten US-Sitcom "Alf", wurde tot in seinem Auto gefunden. Der 46-jährige ehemalige Schauspieler verstarb am 13. Juni auf einem Parkplatz einer "Chase"-Bankfiliale in Arizona. Auch sein Hund Hans wurde leblos im Auto entdeckt. Die genauen Todesumstände werden noch untersucht, jedoch vermuten Freunde einen Hitzschlag, da Gregory möglicherweise im Auto eingeschlafen war.

Gregory wurde als Achtjähriger durch "Alf" berühmt, die Serie lief von 1986 bis 1990. Trotz seiner Bekanntheit blieb der große Durchbruch in Hollywood aus. Er hatte Rollen in Blockbustern wie "Fantastic Max", "The A-Team", "T.J. Hooker" und "Twilight" sowie in der Serie "Punky Brewster".

2003 zog er sich aus der Schauspielerei zurück und trat der US Navy bei. Er diente auf der USS Carl Vinson und erhielt 2005 eine ehrenvolle medizinische Entlassung. 2006 heiratete er seine Frau Sarah, über ihren aktuellen Beziehungsstatus ist nichts bekannt.

Die Serie "Alf" handelt von der Familie Tanner, die den Außerirdischen Alf bei sich aufnimmt. Gregory erinnerte sich 2022 in einem Interview daran, wie natürlich es war, mit Alf zu interagieren.