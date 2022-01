Alles bereit für Chris Hemsworth

Die Dreharbeiten zu „Tyler Rake: Extraction 2“ werden durch den Sturm behindert.

Warten. Der Dreh zu Tyler Rake: Extraction 2 ist in vollem Gange. Doch einer fehlte gestern am Set auf der Donauplatte noch: Hauptdarsteller Chris Hemsworth. „Bisher wurde alles nur aus der Sicht seines Charakters gedreht. Somit war seine ­Anwesenheit nicht nötig, da er nicht im Bild zu sehen wäre“, erzählt ein Insider. Heute soll es aber tatsächlich so weit sein.

Luxus. Angeblich reist Hemsworth im Privatjet aus London an. Der Multimillionär und Weltstar soll dem Vernehmen nach im Melia Hotel im DC Tower untergebracht werden. Dort soll die Präsidentensuite für ihn bereitstehen. Doch auch in der Wiener Innenstadt liegen die Fotografen auf der Lauer.

Pannen. Während für Chris Hemsworth alles so bequem wie möglich gemacht wird, drehen Filmdirektor Sam Hargrave und die Crew Tag für Tag unter rauen Bedingungen. Das Wetter machte dem Filmteam gestern erneut einen Strich durch die Rechnung. Feuerwehr und Rettung mussten kommen und der Dreh wurde in die Tiefgarage verlegt (siehe Bild oben). Gegen den Sturm lässt sich leider nicht viel machen. Auch für die nächsten Tage ist keine Besserung in Sicht.