Amal Clooney im perfekten Look bis auf ein Detail...

Die Clooney sahen umwerfend aus bei ihrer Charity-Gala.

Alle, die Rang und Namen haben, folgten der Einladung von Amal und George Clooney . Die veranstalteten nämlich ihren Benefiz-Abend zu Gunsten ihrer "Foundation For Justice". Es wurden die Albie Awards vergeben, an jene Menschen, die "mutige Verteidiger der Gerechtigkeit sind und großen Gefahren bei ihrer Tätigkeit ausgesetzt werden."

Darum drehte sich die Gala

Mit dabei an diesem Glam-Abend: Anne Hathaway, Cindy Crawford, Scarlett Johansson, Daniel Craig und Rachel Weisz und Matt Damon. Ausgezeichnet wurden u.a. eine Ukrainische NGO, ein Kongolesischer Anti-Vergewaltigungs- Aktivist oder die zwei iranischen Journalisten, die die Story von Mahsa Aminis Tod verbreiteten und so zu den Demonstrationen tausender Frauen im Iran sorgten.

© Getty Images ×

Highlighter war zu stark

Amal Clooney sah an dem Abend wie immer umwerfend aus in einem weißen Kleid, mit wenig Schmuck und offenen Haaren. Die Schminke war auch sehr fesch, bis auf ein Detail: Ihre Nasenspitze bekam ein bisschen zu viel Highlighter ab. Das führte dazu, dass sie im Scheinwerferlicht auffällig reflektierte. George machte im klassischen Tux eine gute Figur an der Seite seiner Frau.