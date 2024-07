Angelina Jolie an Ex Brad Pitt: "Die Kämpfe beenden"

Jetzt soll im Dauerstreit zwischen Angelina Jolie und Brad Pitt endlich Schluss sein.

Angelina Jolie möchte, dass ihr Ex-Ehemann Brad Pitt „die Kämpfe beendet“, indem er die Klage gegen sie wegen des Verkaufs ihres Anteils an ihrem Weingut fallen lässt.

Kämpfe sollen enden

Angelina Jolie möchte über ihren Anwalt Paul Murphy, dass Ex-Ehemann Brad Pitt seine Klage gegen sie wegen des Weinguts Chateau Miraval fallen lässt.

Die 49-jährige Schauspielerin möchte, dass er „die Kämpfe beendet“, nachdem er sie verklagt hatte, weil sie die Hälfte des Weinguts im Oktober 2021 für 67 Millionen US-Dollar verkauft hatte, wie das Magazin „People“ berichtete.

Hier wurde geheiratet

Im Februar 2022 verklagte Brad Angelina wegen des Verkaufs ihres Weinguts Chateau Miraval - der Ort, an dem sie den Bund fürs Leben geschlossen hatten. Jolie besaß 50% Anteile und Angelina verkaufte ihren Anteil an den russischen Oligarchen Yuri Shefler. Die Holdinggesellschaft, die ihren Miraval-Anteil kontrolliert, heißt Nouvel. Pitt beantragte die Aufhebung des Verkaufs und verlangte Schadensersatz und Anwaltskosten, der Verkauf wurde jedoch am 5. Oktober 2021 durchgeführt.

Im Juni 2023 reichte Brad deshalb Beschwerde ein. Seine Klage wegen des Verkaufs der Anteile am Weingut läuft noch.