Angelina Jolie: Berührende Insta-Premiere

Angelina Jolie tritt endlich Instagram bei - um afghanischem Mädchen zu helfen.

Emotionen. 2,2 Millionen Follower in nur 12 Stunden. Nach jahrelanger Instagram-Verweigerung berührt Hollywoodstar Anglina Jolie (46) mit ihrem allerersten Posting jetzt gleich die ganze Welt. Mit einem emotionalen handschriftlichen Brief eines afghanischen Mädchens, das über seine Angst vor der Taliban schreibt, zeigt sie den Horror von Kabul auf.

Entsetzlich. „Vor 20 Jahren, vor den Anschlägen vom 11. September, habe ich an der Grenze zu Afghanistan Menschen auf der Flucht vor dem Taliban-Regime getroffen“, erklärt Jolie ihre Social-Media-Premiere. „Es ist entsetzlich, nun wieder so viele Flüchtlinge, die wie eine Last behandelt werden, zu sehen.“

Hilfe. Mit dem ersten Posting fordert Jolie ihre Follower auf, sie bei Hilfsaktionen für diese Menschen zu unterstützen.