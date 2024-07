Auktion in LA: Jim Carrey versteigert seine Sammlerstücke

Jim Carrey trennt sich von rund vierzig Möbeln, Dekorations- und Kunstobjekten aus seinem Besitz in Los Angeles.

Die Auktion findet am 25. Juli bei Bonhams im Rahmen der Versteigerung „Modern Design / Art“ statt. Online-Gebote sind ebenfalls möglich.

Ein Blick in Jim Carreys Zuhause

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Jim Carrey, bekannt aus Filmen wie „Die Maske“ und „Die Truman Show“, sammelt seit fast dreißig Jahren Gegenwartskunst und moderne Designstücke. Der 62-Jährige sagt, er habe das Glück gehabt, von vielen der „feineren Dinge des Lebens“ umgeben zu sein, und freue sich, diese nun weitergeben zu können. Seit 2011 ist Carrey auch als bildender Künstler tätig. Seine Werke sind oft politisch und satirisch, wie eine Zeichnung von 2018, die den damaligen Präsidenten Donald Trump als Baby darstellt.

Kunstwerke von Hockney, Scharf und Kirchherr

Bei Bonhams werden keine eigenen Werke Carreys versteigert, sondern Arbeiten anderer Künstler, die seinen Kunstsinn widerspiegeln. Darunter eine Lithographie von David Hockney aus dem Jahr 1980, die voraussichtlich 30.000 bis 40.000 US-Dollar (ca. 27.000 bis 36.000 Euro) einbringen soll.

© Bonhams

Für ein Buch vorgesehen: David Hockney, „Pool Made with Paper and Blue Ink for Book“, 1980, Farblithographie, 26,7 x 22,9 Zentimeter, Schätzpreis 30.000 bis 40.000 Dollar.

Ein humoristisches Gemälde von Kenny Scharf aus dem Jahr 2014 ist auf 10.000 bis 20.000 US-Dollar (ca. 9.000 bis 18.000 Euro) taxiert. Ein Foto von Astrid Kirchherr aus dem Jahr 1961, das die Beatles zeigt, wird auf 1.000 bis 1.500 US-Dollar (ca. 900 bis 1.400 Euro) geschätzt.

Wertvolle Möbelstücke und Designobjekte

Das teuerste Möbelstück in der Auktion ist ein wolkenförmiges Tischensemble aus Marmor von Joris Laarman, das auf 60.000 bis 80.000 US-Dollar (ca. 54.000 bis 72.000 Euro) geschätzt wird. Ein „Lilypad“-Couchtisch von Paula Swinnen aus dem Jahr 2014, der aus bronzenen Seerosenblättern besteht, wird auf 6.000 bis 8.000 US-Dollar (ca. 5.400 bis 7.200 Euro) taxiert. Ein Mahagonischreibtisch von Maison Leleu aus dem Jahr 1965 wird ebenfalls versteigert und soll 8.000 bis 12.000 US-Dollar (ca. 7.200 bis 10.800 Euro) einbringen.

© Bonhams

Der Mann mit dem Gummigesicht bevorzugt auch zu Hause strenge Linien: Schreibtisch von Maison Leleu, 1965, aus Mahagoni und Messing, Maße 79 x 201 x 90 Zentimeter, Schätzpreis 8000 bis 12.000 Dollar.

Popkultur und Dekorationsobjekte

Carrey sammelt auch Fotografien, darunter eine Aufnahme von Bob Dylan vor dem Büro des SNCC (Student Non-Violent Coordinating Committee) in Mississippi aus dem Jahr 1964, die auf 1.500 bis 2.500 US-Dollar (ca. 1.400 bis 2.300 Euro) geschätzt wird. Zudem gibt es ein Wandleuchterpaar aus dem Roxy Theatre in New York aus den 1930er-Jahren, das auf 3.000 bis 5.000 US-Dollar (ca. 2.700 bis 4.500 Euro) taxiert wird.

© Bonhams

Aus dem Roxy Theatre in New York: Paar Wandleuchter, circa 1930, aus Stahl, patinierter Bronze, patiniertem Kupfer und mattiertem Glas, Maße 46 x 34 x 17 Zentimeter, Schätzpreis 3000 bis 5000 Dollar.

Prominente Versteigerungen

Versteigerungen von Objekten aus dem Privatbesitz von Prominenten erzielen oft hohe Umsätze. Die Auktion von Elton Johns Sammlung im Februar bei Christie’s in New York brachte mehr als 20 Millionen US-Dollar (ca. 18 Millionen Euro) ein.