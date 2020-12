Aus Ellen wurde nun Elliot Page

Schauspielerin Ellen Page trägt von nun an den Namen Elliot und ist stolz darauf.

Stark. Mit einem emotionalen Posting auf Insta­gram gab die Oscar-nominierte Schauspielerin Ellen Page (33), berühmt aus Juno und The Umbrella Academy, bekannt, dass sie fortan einen Männernamen trage: „Ich heiße jetzt Elliot“, schreibt sie voller stolz. „Ich kann nicht sagen, wie bemerkenswert es ist, endlich zu lieben, wer ich bin.“ 2007 wurde Page für den Film Juno für einen Oscar nominiert. Zurzeit spielt Elliot in der Netflix-Superheldenserie The Umbrella Academy.

Angst. Trotz des befreienden Outings habe Page Angst: „Vor dem Hass, den Witzen und vor Gewalt.“ Der Schauspieler wolle allen, die Diskriminierung erlebt haben, sagen, dass er für sie da sei.