Baby-Geheimnis gelüftet: Ashley Olsen hat ein Kind bekommen

Was für eine Überraschung! Ashley Olsen hat die Geburt ihres ersten Kindes offenbar monatelang geheim gehalten.

Ashley Olsen ist offenbar frischgebackene Mutter – wobei so frischgebacken auch nicht mehr. Denn wie das US-Promiportal "TMZ" berichtet, soll das Kind des Ex-Teeniestars bereits vor Monaten in New York zur Welt gekommen sein. Es soll ein Bub sein, der den Namen Otto bekommen hat.

Die Geheimniskrämerei hat bei der Schwester von Mary-Kate, die gemeinsam als Olsen-Twins bekannt wurden, aber fast schon Tradition. Auch die Beziehung von Ashley zu ihrem nunmehrigen Ehemann Louis Eisner wurde lange Zeit unter Verschluss gehalten. Bereits im Sommer 2022 gab es Gerüchte, die beiden hätten sich verlobt. Im Dezember platzte dann die Bombe, als bekannt wurde, dass die beiden geheiratet hatten.

Nun sorgen die beiden mit der Geburt ihres ersten Kindes für die nächste Überraschung bei ihren Fans – den auch über die Schwangerschaft war in der Öffentlichkeit nichts bekannt.