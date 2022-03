Becker drohen bis zu sieben Jahre Haft

Heute wird Tennis-Legende Boris Becker der Prozess gemacht

Endspiel vor Gericht: Heute geht es für Boris Becker (54) um alles oder nichts. Als "angespannt, aber nicht panisch", beschrieb die Tennislegende im Vorfeld ihren Gemütszustand. Das könnte sich schnell ändern, denn es gibt durchaus Grund, angespannt zu sein. Dem dreimaligen Wimbledon-Sieger könnten bis zu sieben Jahre Haft drohen. Angeblich habe Becker den britischen Behörden Vermögenswerte in Millionenhöhe nicht angegeben, nachdem er 2017 in London für zahlungsunfähig erklärt wurde.

Die Anklagepunkte

Vor Gericht werden ihm heute Verstöße in 24 Anklagepunkten vorgeworfen. Dazu gehören Fälle der Verschleierung von Besitz, der Verschiebung von Vermögenswerten und der Weigerung, Informationspflichten zu erfüllen. Er soll unter anderem unerlaubt Bargeld an seine früheren Ehefrauen Lilly und Barbara überwiesen haben, dabei gehe es um jeweils rund 105.000 Euro beziehungsweise 33.000 Euro. Außerdem soll er Siegestrophäen wie Daviscup-Pokale und Olympia-Medaillen nicht ausgehändigt haben. Becker besteht in allen Anklagepunkten auf seiner Unschuld. Der Prozess vor dem Southwark Crown Court dürfte drei Wochen dauern.

Die Familie steht hinter Becker

"Es ist schwer, den Vater meines Sohnes in einer solchen Situation zu sehen. Ich blicke mit einem unwohlen Gefühl auf den Prozessbeginn. Der persönliche Kontakt zwischen uns bezieht sich fast ausschließlich auf unseren Sohn. Zwischen Boris und mir ist in den vergangenen Jahren bekanntlich sehr viel Unschönes passiert. Damit hat dieser Prozess aber nichts zu tun“, sagt seine Ex-Frau Lilly Becker gegenüber "Bild". Mit Söhnchen Amadeus spreche sie jedoch nicht über das, was seinem Vater da widerfährt. Sie wünsche sich jedenfalls, dass alles aufgeklärt werde und Boris seine Unschuld belegen könne. Auch wenn er verurteilt werden sollte, wäre Lilly nicht in Schwierigkeiten: „Im Prozess geht es nicht um mich. Vollkommen unabhängig vom Urteil ist es meine Aufgabe, unserem Sohn und auch mir selbst das bestmögliche Zuhause zu geben.“ Auf Instagram postete sie, dass sie für ihren Ex-Mann bete.

© Instagram

Weitere Infos folgen im Laufe des Tages