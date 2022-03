Beckham: Einbruch während Familie anwesend war

Ein maskierter Einbrecher verschaffte sich Zugang zu Beckhams 47-Millionen-Villa in London

Mit so viel Dreistigkeit hat Fußball-Idol David Beckham (46) offensichtlich nicht gerechnet, denn ein maskierter Einbrecher verschaffte sich tatsächlich Zugang zu seiner 47-Millionen-Euro-Villa in London. Und das sogar, während die Familie anwesend war. Laut "The Sun" soll der Dieb durch ein Fenster ins Obergeschoss des Anwesens eingestiegen sein. David und Viktoria saßen zu dem Zeitpunkt gerade mit Tochter Harper (10) im Wohnzimmer und bekamen vom Geschehen nichts mit.

Cruz schlug Alarm

Beckhams Sohn Cruz (17) soll letztendlich derjenige gewesen sein, der Alarm geschlagen hat. Er sei von einer Party nach Hause gekommen und habe mitbekommen, dass das Gästezimmer durchwühlt worden ist. Daraufhin lief Cruz zu Vater David, der sofort die Polizei rief und das Haus durchsuchte. „Die Diebe waren durch ein Fenster eingebrochen und mit einer kleinen Anzahl von Gegenständen direkt wieder aus demselben herausgeschossen. Glücklicherweise hatte keiner einen großen sentimentalen Wert für die Familie“, soll ein Insider gesagt haben. „Glücklicherweise schafften es die Kriminellen nur bis zu einem Schlafzimmer, bevor sie davonliefen. Die Beckhams waren sichtlich erschüttert von dem, was passiert ist. Es war sehr schockierend für sie, als sie erfuhren, dass der Einbrecher in das Haus eingebrochen war, während sie zu Hause waren.

Vorfall ist schon einen Monat her

Laut Polizei von London passierte der Vorfall bereits vor einem Monat. Auch in Kensington soll es in derselben Nacht zu mehreren Einbrüchen gekommen sein. Man geht daher davon aus, dass eine organisierte Räuber-Bande hinter den Einbrüchen steckt.