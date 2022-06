Bestätigt! Liebes-Aus für Shakira und Piqué

Shakira soll Gerard Piqué in flagranti erwischt haben. Jetzt spricht sie darüber.

Affäre. Die Ehe von Sängerin Shakira (45) und Fußball-Ikone Gerard Piqué (35) ist beendet. Das gab ihre Agentur jetzt bekannt: „Wir bedauern, bestätigen zu müssen, dass wir uns trennen. Zum Wohle unserer Kinder, die für uns an erster Stelle stehen, bitten wir um Respekt für ihre Privatsphäre. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis“, hieß es darin. Schon seit Tagen machten Gerüchte die Runde, Shakira habe ihren Gatten inflagranti erwischt und die Beziehung daraufin beendet.

Schmerz. Außerdem sei es noch zu einer Panikattacke und einem Heulanfall gekommen, weswegen Shakita sogar in eine Klinik gebracht wurde. Das berichtete die Zeitschrift ¡Hola! und bezog sich dabei auf Augenzeugen. Piqué soll daneben gestanden und besorgt verfolgt haben, was die Ärzte mit der Sängerin machen. Shakira selbst habe darum gebeten, in die Teknon-Klinik gebracht zu werden.

Familie. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, Milan (9) und Sasha (7).