„Beverly Hills, 90210“-Star Joe E. Tata gestorben

Joe E. Tata, der in der Kultserie der 90er-Jahre den stets gut gelaunten Nat Bussichio, Besitzer des „Peach Pit“-Diners, spielte, ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Ian Ziering trauert auf Instagram um seinen „Beverly Hills, 90210“-Kollegen Joe E. Tata. „Er war einer der glücklichsten Menschen, mit denen ich je zusammengearbeitet habe, und er war ebenso großzügig mit seiner Weisheit wie mit seiner Freundlichkeit“, schrieb der Schauspieler.

Tata gehörte bis 2000 zur Stammbesetzung von „Beverly Hills, 90210“, er spielte den stets gut gelaunten Nat Bussichio, Besitzer des „Peach Pit“-Diners. „Er mag in vielen Szenen im Hintergrund gestanden sein, aber er war eine treibende Kraft - vor allem für uns Jungs“, so Ziering in seinem berührenden Abschiedsposting für Tata. „Er brachte uns bei, wie man das Geschenk, das 90210 war, zu schätzen weiß.“