× Bill Kaulitz zeigt sich verknallt mit Wiesn-Schwarm

Bill Kaulitz von Tokio Hotel scheint wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung mit Marc Eggers halten sich hartnäckig.

Seit einiger Zeit halten sich die Gerüchte um das Liebesleben von Bill Kaulitz, dem Frontmann von Tokio Hotel, hartnäckig. Besonders im Fokus steht seine mögliche Beziehung zu Marc Eggers, einem bekannten YouTuber und Schlagersänger.

Turteltauben Bill Kaulitz und Marc Eggers

Ein gemeinsames Foto mit der Klum-Kaulitz-Familie heizt die Spekulationen jetzt weiter an.

© Screenshot/Instagram/Billkaulitz ×

Marc Eggers (37) und Bill Kaulitz (34) lächeln gemeinsam mit Heidi Klum (50) und Tom Kaulitz (34) in die Kamera.

Seit Tagen sorgen Bill Kaulitz und Marc Eggers für Schlagzeilen, da sie vermehrt gemeinsam gesehen werden. Die beiden wurden bereits beim Oktoberfest knutschend erwischt, doch danach herrschte Funkstille. Nun könnte sich das Blatt wieder wenden, denn ein Foto mit der Klum-Kaulitz-Familie und romantische Instagram-Beiträge lassen auf ein mögliches Liebes-Comeback schließen.

Zu den Liebes-Spekulationen sagte der 34-Jährige konkret zwar nichts, erwähnte aber damals in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass ein gewisser Jemand "ihm ganz schön den Kopf verdreht" hatte. Um eine PR-Masche solle es sich damals nicht gehandelt haben.

Spekulationen und Hinweise auf eine Beziehung

Die Gerüchte um eine mögliche Beziehung zwischen Bill Kaulitz und Marc Eggers wurden durch verschiedene Hinweise genährt. Obwohl beide bisher öffentlich keine Stellung dazu bezogen haben, sind Anzeichen wie gemeinsame Auftritte und romantische Botschaften in den sozialen Medien kaum zu übersehen.

Neben einem gemeinsamen Foto mit der Klum-Kaulitz-Familie überraschte Bill Kaulitz seine Fans mit einer romantischen Botschaft in seiner Instagram-Story. Diesen schrieb er direkt nach Veröffentlichung des Vierer-Fotos:

"With the right person you would'nt need to try so hard to feel loved an valued" (Übersetzung: Mit der richtigen Person musst du dir nicht viel Mühe geben, um dich geliebt und geschätzt zu fühlen)

Hinzu kommen Bilder aus Las Vegas, wo die beiden augenscheinlich gemeinsam Zeit verbringen. Auch in Los Angeles wurden sie beim gemeinsamen Training gesichtet, was weitere Spekulationen anheizt.

Ob die beiden tatsächlich die Zukunft gemeinsam Planen oder es sich lediglich um enge Freundschaft handelt, bleibt vorerst unklar. Doch eins ist sicher: Die Gerüchte um Bill Kaulitz und Marc Eggers werden Fans sicherlich weiterhin beschäftigen und Raum für Spekulationen lassen.