Netflix bringt Reality-Serie über die Kaulitz-Zwillinge

Die Pop-Brüder öffnen zum ersten Mal die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben - von den Anfängen von Tokio Hotel bis zu Heidi Klum

Netflix hat eine Reality-Serie über die Kaulitz-Brüder gedreht. Bei der Ankündigung am Mittwochabend sorgte Musiker und Moderator Tom Kaulitz mit einem Instagram-Post für Aufregung unter seinen Fans. Der Ehemann von Model Heidi Klum ist nämlich schon seit fast zehn Jahren bei Instagram, zeigt sich aber dort nicht sehr mitteilsam: "Ich habe noch nie etwas gepostet", sagte der 34-Jährige vor Hunderten Zuschauerinnen und Zuschauern einer Netflix-Präsentation in Berlin.

Er hat im offiziellen Account auch nur diesen einzigen Post stehen. "Du hast ja noch nicht einmal ein Profilbild", amüsierte sich sein Zwillingsbruder Bill. Bill assistierte Tom demonstrativ dabei, via Instagram die Werbung für die Netflix-Doku in die Öffentlichkeit zu bringen. Der verifizierte Account von Tom stammt von April 2014. Sänger Bill ist genauso lange dabei und hat dort mehr als 2.700 Posts. Toms Mitteilung war sehr erfolgreich: Sie erhielt in den ersten zwölf Stunden mehr als 100.000 Likes und gut 7.000 Kommentare. Tom hat auf Instagram eine Million Follower, Bill hat 1,5 Millionen.

Heidi Klum und Tom Kaulitz © Getty ×

Das Format "Kaulitz & Kaulitz" wird ab 25. Juni bei Netflix zu sehen sein. "Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben", teilte Netflix mit. Ausschnitte zeigen sehr private Momente. "Wir sind wie ein einziger Mensch", sagte Tom dort. "Und er hat die eine Seite und ich die andere."

Tokio Hotel © Getty ×

Bill und Tom Kaulitz wuchsen bei Magdeburg auf, als Teenager gründeten sie mit Gustav Schäfer und Georg Listing die Band Tokio Hotel. Die Zwillinge leben schon länger in Los Angeles, wo auch Teile von "Kaulitz & Kaulitz" spielen sollen. Die "intime Reality-Serie begleitet Bill und Tom über acht Monate in ihrem Alltag zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio-Hotel-Tourbus, Partys, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg."