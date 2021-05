Im Korsett mit Latex-Strümpfen: So haben Sie Sängerin Billie Eilish noch nie gesehen!

Die 19 Jahre alte Sängerin Billie Eilish war bislang für ihre spektakuläre Stimme und ihre kreativen Sounds bekannt. Ihr Style war witzig, poppig: Neongefärbte Haare, lange Krallen, dazu Oversize-Klamotten... auch auf roten Teppichen sah man Eilish nie im Abendkleid, sondern durchaus gerne in Shorts mit Logo-Print. Billie zog von Anfang an ihr Ding durch.

Billie Eilish schockt mit Bondage-Pinup-Style

Eilish macht weiterhin, was ihr gefällt und schockt doch mit einem neuen Styling. Für die britische Ausgabe der Vogue zeigt sich die Sängerin in einem ganz neuen Licht: Am Cover posiert Eilish mit enger Bondage-Korsage, Latexrock und -handschuhen. Sie zeigt erstmals viel von ihrem Körper: Ihre Rundungen, ihre Beine, den Busen. Was zuerst als radikal schockt, ist ein wichtiges Zeichen der Künstlerin. Denn Eilish leidet an Depressionen, ausgelöst, wie sie selber sagt von ihrem Körper, ihrer "größten Unsicherheit".

"Lasse mich nicht vereinnahmen"

Warum nun diese extremen Bilder? Das ist als Beschreibung zu den Aufnahmen zu lesen. Für Billie ist dieses Styling "ihre Fashion-Fantasie" und die Resultate sind mit der Styling-Direktorin Dena Giannini entstanden. Billie Eilish, die Ikone, die immer als Feministin und Gegenpol für toxische Pop-Bilder stand sagt dazu: "Es geht immer darum, was sich für dich gut anfühlt!" Und: "Ich lass mich sicher nicht mehr vereinnahmen!" Den Fans gefielen die Fotos sehr: Für das Bild mit dem Trenchcoat sammelte die Sängerin binnen weniger Stunden 17 Millionen Likes.

Eilish: Zweites Album im August

In der vergangenen Woche hatte Eilish ihr zweites Album angekündigt. "Happier Than Ever" werde am 30. Juli erscheinen, teilte sie vergangenen Dienstag bei Instagram mit. "Das ist meine liebste Sache, die ich je erschaffen habe, und ich bin so aufgeregt und nervös und kann es gar nicht abwarten, dass ihr es hört", schrieb Eilish. Das Debütalbum der Sängerin, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", war im März 2019 erschienen, zu einem Welterfolg geworden und unter anderem mit mehreren Grammys ausgezeichnet worden.