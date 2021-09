Bonnie Tyler: 'Die Wiesn wird eine riesige Party'

"Ich fühle mich wie ein Versuchskaninchen!" Trotz täglicher Corona-Tests rockt Bonnie Tyler am 30. 9. auf der Brunner Wiesn. Das Interview zum Hit-Konzert.

Am 30. September rocken sie die Brunner WIesn. Was darf man da erwarten?

Hits, Hits und nochmal Hits. Von den 70ern Jahren, wie It’s a Heartache, über die 80er Jahre Klassiker Total Eclipse of the Heart oder Holding Our for A Hero bis zur Gegenwart. Die neuen Songs funktionieren live perfekt und ich freue mich schon auf die Wiesn: Ich und die Fans werden eine prächtige Zeit haben.

Mit ihrer neuen CD The Best Is Yet To Come also „Das Beste kommt ja erst erst noch“ gegeben sie auch gleich das Motto vor …

Ja genau. Die letzten Konzerte waren eine riesige Party. Und in Österreich wird es nicht anders sein.

Die Brunner Wiesn ist eine Art Oktoberfest …

Das wusste ich ja gar nicht (lacht). Aber das wird wunderbar. Ich kenne ja das Oktoberfest in München. Da geht es ganz schön wild ab. Und ich hoffe auf der Brunner Wiesn ist die Stimmung ähnlich gut. Sie haben mit mir auf jeden Fall den perfekten Act dafür gebucht.

Wie schwer ist es eigentlich mit all den unterschiedlichen Corona-Maßnahmen eine Tour durch zu ziehen?

Ich fühle mich wie ein Versuchskaninchen (lacht). Ich werde bei jedem Schritt getestet. Aber das ist kein Problem für mich. Das gehört jetzt einfach dazu. Ich zeige meinen Impfpass her, die Einreise-Formulare und mache meine Tests. Klar etwas umständlich, aber besser als der Lockdown. Ich war ja davor, so wie alle, über ein Jahr daheim.

Wie haben Sie den Lockdown erlebt?

Ich hatte extremes Glück, denn ich war ja in meinem Haus in Portugal, direkt an der Algarve „gefangen“. Ich wollte eigentlich nur eine Woche Kraft tanken und musste dann ein ganzes Jahr lang bleiben. Ich habe im Lockdown endlich schwimmen und kochen gelernt. Dazu hab ich das Walken entdeckt.

Im Juni wurden sie 70. Wie haben Sie das gefeiert?

Auf meiner Yacht. Ich hatte einen wunderbaren Abend. Leider durfte ich nur sechs Freunde einladen. Trotzdem werde ich diese Party nie vergessen. Ich weiß dass ich 70 wurde, aber ich fühle mich noch immer wie 30.

Sie sind seit 48 Jahren verheiratet. Was ist das Geheimnis ihrer Ehe?

Wir sind uns noch immer nicht überdrüssig geworden und genießen die Gesellschaft des Anderen. Wir lachen viel miteinander und sind uns im Lockdown noch näher gekommen. Wir lieben uns einfach!

Trotzdem waren Ihnen niemals Kinder beschert. Vermissen Sie das?

Überhaupt nicht. Ich habe sechs wunderbare Nichten und Neffen. Einer lebt ja seit vielen Jahren bei uns und wurde für mich fast zum Sohn. Ich habe ein extrem starkes Familien-Bedürfnis nur darf ich sie ja seit einem Jahr nicht treffen. Aber das machen wir mit ständigen Zoom-Calls wieder wett.