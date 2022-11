Boris Becker kommt zu Weihnachten frei

Der ehemalige Wimbledon-Champion Boris Becker soll nach sieben Monaten hinter Gittern rechtzeitig zu Weihnachten nach Deutschland abgeschoben werden.

Das berichtet die britische "Sun". Die Tennis-Legende wurde für ein Fast-Track-Programm zugelassen, das Ausländer, die in Großbritannien Verbrechen begehen, früher in ihre Heimatländer zurückschickt, um die britischen Gefängnisse zu entlasten.

Nächsten Monat soll Boris Becker ein freier Mann und rechtzeitig zur Weihnachtszeit wieder in Deutschland sein wird, so "The Sun".

Becker ist am 29. April am Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.