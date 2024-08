Brangelina: Jolie-Papa Jon Voight will Ende des Rosenkriegs

Jetzt schaltet sich Angelina Jolies Vater via Medien in den Scheidungskrieg ein und bittet Brad Pitt, mit dem "Unsinn" aufzuhören.

Seit Jahren tobt ein erbitterter Scheidungskrieg zwischen Bard Pitt und Angelina Jolie. Was das Sorgerecht für die Kinder angeht, soll sich das einstige Traumpaar Hollywoods bereits geeinigt haben. Knackpunkt ist allerdings das in Südfrankreich erworbene Schloss und Weingut Chateau Miraval. Jolie soll nach der Trennung ihren Anteil verkauft haben - ohne wie mit Pitt zuvor vereinbart ihm zuerst ein Angebot zu machen.

© getty ×

Seitdem sind die Fronten verhärtet und die beiden kommunizieren nur über ihre Anwälte.

Angelina Jolie und Jon Voight © Getty ×

Das macht auch Joilies Vater, Schauspieler Jon Voight, zu schaffen. in einem Interview mit "Fox News Digital" bat er seinen Noch-Schwiegersohn, den Streit beizulegen. "Ich wünschte, es wäre vorbei. Es ist hart. Ich wünschte, sie fänden einen Weg, Frieden zu schließen", so Voight in einem Appell vor allem an Pitt.

Angelina Jolie mit ihren Kids bei der Marvel Studios' Eternals Premiere. Ihre Töchter tragen alle Vintage-Kleider ihrer Mama. © Getty Images ×

Auch um die sechs gemeinsamen Kinder des Paares, seine Enkelkinder - Maddox (23), Pax (20), Zahara (19), Shiloh (18) sowie die Zwillinge Vivienne und Knox (16) - sorgt sich Voight. "Ich denke, dass die Kinder ein wenig Stabilität brauchen", erklärt er. "Ich liebe die Kids und ich liebe meine Tochter, und ich will, dass Brad Pitt aufsteht und tut, was er tun muss und diesen Unsinn beendet."

Dass Brad Pitt jetzt wirklich nachgibt, glaubt aber niemand. Dafür ist der Streit bereits zu sehr eskaliert.