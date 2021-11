Britney Spears scheint schon in Weihnachtsstimmung zu sein. Sie postete ein neues Instagram Video und zeigt sich festlich!

Popstar Britney Spears bereitet sich auf die Feiertage vor und gab ihren Fans in einem neuen Instagram-Post einen kleinen Einblick in ihre Vorbereitungen. Britney hat ein entzückendes Video hochgeladen, in dem sie ihren festlichen Weihnachtsbaum zeigt und zwei süße Outfits. Die Fans freut’s. Die kommentierten wild darauf los und teilten ihre Freude.

"Mistletoe"

Das Video wurde zu Justin Biebers "Mistletoe"-Hit zusammengestellt, und Britney wirkte sehr glücklich. Der Weihnachtspost kommt nur wenige Stunden, nachdem sie Lady Gaga einen herzerwärmenden Tribut gezollt hatte auf Instagram. Lady Gaga, zeigte Britney Anfang der Woche ihre Sympathie und sprach über ihren Sieg über ihre Vormundschaft. Gerührt von der erhaltenen Unterstützung, erwiderte Britney die Liebe, indem sie ein Foto von Gaga in einem hautengen Leoparden-Jumpsuit teilte.

Und so sieht man den Popstar posieren vor dem Weihnachtsbaum, einmal im sexy Leo-Jumpsuit und dann in einem eleganten roten Kleid.