Britney packt für 15 Millionen Dollar aus

Britney Spears will in ihrem Buch die ganze Wahrheit über ihre Vergangenheit erzählen

Die Familie zittert vor ihrem 15-Millionen-Dollar-Projekt: Pop-Superstar Britney Spears (40) nimmt nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters wieder die Zügel in die Hand und setzt auf ein lukratives Pferd. Sie soll gerade ihren Mega-Deal unterschrieben haben: Britney will ihre Memoiren veröffentlichen und damit die ganze Wahrheit ans Licht bringen.

Wettstreit um Rechte an Britneys Buch

In Britneys Werk sollen nicht nur ihre Schwester Jamie Lynn, ihr Vater und Spears Beziehung zu weiteren Mitgliedern ihrer Familie thematisiert werden. Es soll auch ihr Tiefpunkt im Jahr 2007 erstmals komplett aus ihrer Sicht behandelt werden. Damals rasierte sich die Pop-Prinzessin die Haare ab und brach wegen ihres Berufs psychisch zusammen. Für die Öffentlichkeit schien es damals so, als hätte sie sich selbst aufgegeben. Niemand rechnete damit, dass sich Britney so ins Leben zurückkämpfen würde.

Spears ist eine wahre Kämpferin