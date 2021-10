× Britney schreibt ''Enthüllungs-Roman''

Britney Spears kündigt via Social Media einen Syfy-Roman an mit Parallelen zu ihrem eigenen Leben. Ein Mädchen gefangen im Limbus findet den Weg zurück ins Leben.

Britney Spears wendet sich an die sozialen Medien mit Plänen, ihr eigenes Buch zu veröffentlichen.

Die Pop-Ikone kündigte dies auf ihrem offiziellen Instagram-Account an und gab dabei sogar einen kleinen Einblick in die offizielle Storyline.

Gefangen in der Vorhölle

Der Post enthielt ein Foto einer ertrinkenden Schriftstellerin, die an der Wasser-Oberfläche "weiterschreibt" und lautete: "Ich schreibe ein Buch über ein Mädchen, das ermordet wurde... doch ihr Geist steckt wegen Trauma und Schmerz in der Vorhölle (Limbus) fest und sie weiß nicht, wie sie in die Welt hinüberwechseln kann, die sie früher kannte!!!!"

"Nachdem sie drei Jahre lang in der Vorhölle festsaß, ist sie ein Geist, der von ihrem Spiegelbild lebt, um zu existieren!!!! Sie hat niemanden, dem sie vertrauen kann, doch dann passiert etwas und sie findet heraus, wie sie in die Welt hinüberwechseln kann, in der ihre Familie lebt!!!!"

"Als sie aus der Vorhölle kommt, muss sie eine Entscheidung treffen ... dieselben Leute aufzusuchen, die sie ermordet haben, oder ein ganz neues Leben beginnen!!!!"

"Sie braucht ihren Spiegel nicht mehr ... sie hat ein Portal gefunden, indem sie ständig bestimmte Gebete zitiert hat, die ihr die Einsicht und die Gabe geben, keine Angst mehr zu haben und aus der Vorhölle herauszukommen ... aber was ich der Vorstellungskraft überlasse, ist, was sie tut, wenn sie hinübergeht ...... außer zu lernen, ihren eigenen Namen wieder zu schreiben!!!!"

Parallelen zu Britneys Leben

Es lassen sich hier einige Parallelen zu ihrem Leben ziehen. Dieser Post kommt nach Britneys aktuellem Sieg in ihrem Vormundschaftsverfahren, bei dem ihr Vater Jamie Spears von der Aufsicht über das Vermögen seiner Tochter suspendiert wurde. Jahre lang wurde Britneys Vermögen von Jamie Spears verwaltet. Zwischenzeitlich kamen einige schockierende Details ans Tageslicht: Nicht nur das Geld wurde "verwaltet" sondern auch Britney als Person selbst. Sie wurde unterdrückt, unter Drogen gesetzt und zu Stillschweigen verdammt.

Fans weltweit rechnen mit einem Bestseller-Roman.