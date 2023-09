Britney tanzt an der Stange

Nach ihrer Trennung von Ehemann Sam Asghari hat Britney Spears wieder mehr Freude am Leben. Und wie zeigt sie diese - mit einem Pole-Dance.

Ihre Tanz-Videos sind bereits legendär. Fast täglich posiert sie vor ihrem Handy und postet eine Insta-Story nach der anderen. Jetzt allerdings geht sie einen Schritt weiter. Ihr aktuelles Video zeigt Spears vor ihrer hauseigenen pinken Pole-Dance-Stange, vor der sie sich räkelt.

© Instagram Britney Spears ×

In neonpinken Zweiteiler und Plateau-Schuhen räkelt sie sich lasziv vor ihrem Spiegel. Dabei läuft sie zu Hochform auf - fährt sich durch ihre blonde Mähne und fasst sich mit einer Hand in den Schritt. Für wen sie das heiße Video gedreht hat, sagt Britney nicht. Gerüchten zufolge soll Spears noch immer mit ihrem Hausmeister Paul Richard Soliz eine Affäre haben, die laut ihrem Ex auch einer der Trennungsgründe war. Soliz ist kein Unbekannter - zumindest was die Polizei angeht. Letztes Jahr wurde er wegen Waffenbesitzes verurteil und davor bereits wegen Ruhestörung und Fahrens ohne Führerschein.

Zwar hat Britney Soliz bereits entlassen, aber die beiden sollen immer noch engen Kontakt haben, was Instagram-Postings immer wieder zeigen.