Brooke Shields: Von Hollywood-Produzent missbraucht

''Die blaue Lagune''- Schauspielerin Brooke Shields (57) erzählt in ihrer Dokumentation über den vermutlich traumatisierenden Moment ihres Lebens: Ein hochrangiger Produzent lockte sie vor 30 Jahren in sein Hotelzimmer und vergewaltigte sie dort.

In den vergangenen Jahren wurde eines immer deutlicher: Die berühmt-berüchtigte Hollywood-Filmszene hat neben viel Prunk, Glanz und Schein vor allem auch viele Schattenseiten.

Das kann nun auch Schauspielerin Brooke Shields (57) bestätigen. Der Fall ist zwar Jahrzehnte her, doch bis heute sind die Wunden nicht verheilt.

In ihrer neuen Dokumentation „Brooke Shields: Pretty Baby“, verrät die New Yorkerin erstmals über den vermutlich traumatisierenden Moment ihres Lebens: Vor über 30 Jahren wurde Shields als junge Frau missbraucht. Besonders auffällig: Bei dem Täter dürfte es sich um niemand geringeres als einen hochrangigen Produzenten aus Hollywood handeln.

Die "Bild" zitiert Shields´ Interview mit „People“-Magazin: „In der Doku kommt alles zusammen, es ist ein Wunder, dass ich noch lebe“

Auch sprach sie über ihre starken Zweifel: „Niemand wird mir glauben“, dachte sie damals. „Die Leute glaubten damals solchen Geschichten nicht. Ich dachte, ich würde dann nie wieder arbeiten können“, so Shields.

Welcher Hollywood-Produzent sie damals vergewaltigte, verriet sie nicht, sie erzählte aber, wie der tragische Vorfall ablief.

Produzent lockte sie in Hotelzimmer

Sie waren Essen gewesen, anschließend lockte er sie in sein Hotelzimmer, mit dem Vorwand, ihr dort ein Taxi bestellen zu wollen.

„Die blaue Lagune“-Star schildert anschließend, wie der Mann sie angegriffen hätte: „Ich habe mich nicht gewehrt“, erzählt Shields. „Ich war nur erstarrt.“

und

„Es war wie ein Ringen. Ich hatte Angst, mir würde die Luft abgewürgt“, so die Schauspielerin in ihrer Dokumentation. „Ich dachte nur: ‚Bleib’ am Leben und raus hier.‘“

Ob sie ihren noch unbekannten Vergewaltiger anzeigen wird, bleibt vorerst abzuwarten.