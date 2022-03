Bruce Willis vergaß am Filmset schon seine Texte

Bei den jüngsten Dreharbeiten soll Bruce Willis bereits mit "kognitiven Problemen" gekämpft haben – so soll er sich beispielsweise nicht mehr an seine Texte erinnert haben können.

Hollywood-Star Bruce Willis (67) beendet nach Angaben seiner Familie aus gesundheitlichen Gründen seine Schauspielkarriere. "Als Familie wollten wir mitteilen, dass unser geliebter Bruce einige gesundheitliche Probleme erlebt hat, und dass bei ihm vor kurzem eine Aphasie diagnostiziert wurde, die seine kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigt", hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch, die von mehreren Familienmitgliedern in sozialen Medien geteilt wurde.

Unter anderem Willis' Töchter Rumer und Scout sowie seine Ehefrau Emma Heming-Willis und seine Ex-Frau Demi Moore teilten den Rückzug via Instagram mit.

Die Ankündigung kam für die Öffentlichkeit überraschend. Bis vor kurzem hatte Willis noch an zahlreichen Filmprojekten mitgearbeitet, von denen einige noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Doch wie nun bekannt wurde, soll seine Crew die ersten "kognitiven Probleme" bereits bei Projekten im Jahr 2020 bemerkt haben. Laut einem ehemaligen Mitarbeiter soll Willis immer wieder Textzeilen vergessen haben – er soll Ohrmuscheln benutzt haben, damit ihm die Mitarbeiter einsagen konnten. "Es wurde immer schwieriger, ihn vor die Kamera zu bringen", so das Crewmitglied.

Körperdouble

Eine Produktion habe zeitweise gar ein Körperdouble eingesetzt – und zwar nicht nur für Action-Szenen. Andere Filme seien näher an Willis Wohnort gedreht worden, um die Produktion zu erleichtern, so der Insider weiter. "Es wurde sehr offensichtlich, dass er Probleme hatte – er konnte nicht mehr angemessen handeln."