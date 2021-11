Bushidos Drillinge: Die ersten Fotos

Das sind die ersten Bilder von Bushidos neugeborenen Drillingen.

Anna-Maria Ferchichi, Ehefrau von Rapper Bushido, zeigt das erste Foto von einer ihrer Drillingstochter auf Instagram.

Die drei Mädchen wurden am 11.11.2021 per Kaiserschnitt in Berlin auf die Welt gebracht.

Die frisch gebackene Drillings-Mama teilt das Foto mit der Beschriftung: "Ich möchte mich für all die lieben Glückwünsche bedanken … Ich war noch nie so müde in meinem Leben, aber auch selten sooooo glücklich!"

© Facebook/ @Anna-Maria Ferchichi

Die drei Mädchen heißen Leonora, Naima oder Amaya, welche sich auf dem Foto zeigt, verrät Anna-Maria nicht.

Selbst Rüpel-Rapper Bushido wird beim Anblick seiner Familie weich. Kurz Nach der Drillings-Geburt postete er ein Bild von einem neugeborenen und schrieb dazu: "Die Liebe unseres Lebens“. Und zu BILD sagte er: „Unsere Mädchen sind so putzig, es ist unglaublich, sie in Anna-Marias Armen zu sehen."