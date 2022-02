Cathy zeigt sich frei und selbstbewusst in ihrem neuesten Posting.

Transparent. So natürlich, so selbstbewusst, so schön, zeigt sich "Love Island"-Moderatorin Cathy Hummels (34) in ihrem neuesten Instagram-Post. Es braucht nicht mehr als einen Hauch Make-up, eine verwuschelte Mähne und keinen BH.

Und das sollte für alle Frauen so sein, meint Cathy. Kein ausgefallenes Styling, keine stundenlang zurechtgezupfte Frisur und keine teuren Designer-Kleider. Die Influencerin ergänzt in ihrer Bildunterschrift: „Ohne BH. Wie viele Frauen mittlerweile. Sollte normal sein und ist es auch. Weil ich mich wohlfühle in meiner Haut.“ Dazu postet sie unter anderem die Hashtags #mybodymychoice (dt. Mein Körper, meine Wahl) und #sorrynotsorry.

Auf Social Media sorgte das Posting für aufgeregte Diskussionen. Viele Fans von Hummels nahmen sie aber in Schutz: "Leben und leben lassen. Du machst alles richtig, Cathy", schrieb beispielsweise ein Fan.