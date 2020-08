Chrissy Teigen und John Legend erwarten drittes Kind

Die Überraschung könnte perfekter nicht sein! Chrissy Teigen (34) und John Legend (41) geben die frohen Nachrichten zur dritten Schwangerschaft gleich doppelt bekannt. Im neuen Video zum Song "Wild" zeigt sich das Paar am Strand, wo Chrissys Babybauch romantisch in Szene gesetzt wird. Fast zeitgleich postet die Schwangere auf Twitter ein Selfie in engen Shorts, welche die Babykugel zum Vorschein bringen. Damit bestätigt das Model die Gerüchte: Baby Nummer 3 ist unterwegs!

Perfektes Familienglück

Das Paar ist seit 2013 verheiratet und wurde im Jahr 2016 zum ersten Mal Eltern von Töchterchen Luna (4). Zwei Jahre später folgte Sohn Miles (2). Ob es sich bei Baby Nummer 3 um ein Mädchen oder einen Buben handelt, ist noch unklar.