Christie Brinkley: Hautkrebs mit 70

Das Supermodel erhielt eine erschreckende Diagnose

Erst vor fünf Wochen feierte sie strahlend ihren 70. Geburtstag mit ihren Kindern in der Karibik, jetzt zeigt sich Model Christie Brinkley ernst auf Instagram. Bei ihr wurde Hautkrebs festgestellt. Zu den Bildern, die von Instagram sofort zensiert wurden, schreibt sie: "Die gute Nachricht ist, dass wir das Karzinom früh entdeckt haben und ich großartige Ärzte hatte, die den Krebs entfernt haben."

Brinkley: "Vor Ort operiert"

Brinkley ruft dazu auf, bereits in jungen Jahren immer Sonnenschutz zu tragen, damit das vermieden werden kann. Sie sei nur draufgekommen, weil sie ihre Tochter zu einer Routineuntersuchung begleitet habe. "Ich fragte den Arzt, ob er sich den kleinen Punkt in meinem Gesicht anschauen könne und er hat gleich vor Ort operiert." In Zukunft werde sie besser achtgeben.