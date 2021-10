Schauspielerin Christina Ricci verkündete neue Ehe mit Mark Hampton mit Insta-Selfie.

US-Schauspielerin Christina Ricci ("Addams Family") hat Bilder von ihrer Hochzeit geteilt. Die 41-Jährige postete am Wochenende auf Instagram zwei Selfies von sich und ihrem Mann, dem Friseur Mark Hampton. Beide lächeln in die Kamera. Auf dem ersten ist eine Wand aus Rosen zu erkennen, Ricci trägt einen Blumenstrauß in der Hand. Die Schauspielerin schrieb unter das Foto: "Mr. and Mrs." Dazu stellte sie zwei Herz- und ein Kirchen-Emoji.

Christina Ricci: Hochzeit und Baby mit ihrem Friseur

Mehrere Prominente gratulierten dem Paar, darunter Supermodel Naomi Campbell und Sängerin Juliette Lewis. Ehemann Mark Hampton veröffentlichte das Selfie ebenfalls auf seinem Profil. Vor zwei Monaten erst hatte die Ricci ihre Schwangerschaft bekanntgegeben. Auf Instagram zeigte die werdende Mutter ein Ultraschallbild. Auch hier gratulierten die Fans und prominente Follower, darunter Schauspielerin Diane Kruger, Model Helena Christensen und Sängerin Lana Del Rey.

Ricci hat schon einen Sohn

Ricci ist Mutter des siebenjährigen Freddie aus ihrer Ehe mit James Heerdegen. Im vorigen Juli hatte die Schauspielerin die Scheidung eingereicht. Ricci hatte den Kameratechniker 2011 am Set der TV-Serie "Pan Am" kennengelernt, sie heirateten zwei Jahre später. Mit elf Jahren war die Schauspielerin durch die Rolle als Wednesday in der schwarzen Komödie "Die Addams Family" bekannt geworden. Sie drehte unter anderem Filme wie "Der Eissturm", "Bel Ami" und "Casper".