Clip geht viral: Bezos-Freundin himmelt DiCaprio an

Derzeit sorgt ein sechssekündiger Videoclip mit Leonardo DiCaprio (46), Amazon-Gründer Jeff Bezos (57) und dessen Lebensgefährtin Lauren Sanchez (51) im Internet für Furore. Dabei ist zu sehen, wie Sanchez mit dem Frauenschwarm DiCaprio auf Tuchfühlung geht. Die beiden werfen sich intensive Blicke zu – nebenbei steht Jeff Bezos händchenhaltend und scheint völlig ausgebootet zu sein. Sanchez' Mimik und Gestik wirkt, als ob sie nur Augen für den 46-jährigen DiCaprio hätte.

Leonardo Dicaprio meets Jeff Bezos & his new girlfriend at the Art Gala in LA pic.twitter.com/8UmvOMgJFT