Corona-Alarm: Patricia Kelly im Krankenhaus

Die Sängerin Patricia Kelly (51) wurde aufgrund eines schweren Corona Erkrankung in die Covid-Station einer Düsseldorfer Klinik eingeliefert.

Das Mitglied der Kelly Family ist in Sachen Corona ein echter Pechvogel. Beriets schon einmal hatte sich die 51-jährige mit Corona angesteckt und sich danach impfen lassen.

Nun der erneute Shock, eine zweite Covid-Erkrankung. Dabei handelt es sich dementsprechend um einen Impfdurchbruch. Patricia soll aktuell aber wieder stabil sein, zu ihrer Sicherheit bleibt sie vorerst trotzdem noch einige Tage in der Klinik.

Auftritte abgesagt

Ihr geplanter TV-Auftritt in der ARD-Show „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen am kommenden Samstag wurde deshalb abgesagt, genau wie das geplante Konzert in Hannover (25.10.).

Montagabend meldetet sich ihr PR-Team via Instagram zu ihren Fans: