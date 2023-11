Courtney Cox: Rührender Abschied von Matthew Perry

Nach Matt LeBlanc trauert auch Courtney Cox um ihren "Friends"-Kollegen Matthew Perry.

Gerade erst postete Matt LeBlanc seine emotionalen Abschiedsworte an den vor einigen Tagen verstorbenen Schauspiel-Kollegen Matthew Perry. Kurz darauf nahm auch Co-Star Courtney Cox rührend Abschied von Perry.

Cox spielte in der Kult-Serie "Friends" die einzig wahre Liebe von Perry. Als Monika Gellar heiratete sie ihren Chandler Bing sogar. Jetzt teilte sie ihr Hochzeitsfoto aus der Serie. "Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit dir hatte Matty, und ich vermisse dich jeden Tag", schrieb Cox. "Wenn man mit jemandem so eng zusammenarbeitet wie ich und Matthey, gibt es tausende Momente die ich gerne teilen würde. Das hier ist einer meiner Favoriten."

© NBC Matthew Perry und Courtney Cox in "Friends" ×

"Eigentlich sollten wir nur einen One Night Stand in London haben. Aber bei der Reaktion des Publikums damals war es klar, dass dies der Anfang einer Love-Story sein würde", ergänzt Cox.