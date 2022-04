Depp & Heard: Chronologie des Ehe-Dramas

Die Geschichte von Johnny Depp und Amber Heard stand unter keinem guten Stern.

Der Anfang. Am Filmset von The Rum Diary lernten sich die Schauspiel-Stars Amber Heard (36) und Johnny Depp (58) kennen – und lieben. „Amber kam in einer Pause zu mir in den Wohnwagen und wir küssten uns“, erzählt der Mime. Vier Jahre später wurde geheiratet. Doch schon davor gab es erste Anzeichen einer toxischen Beziehung, als Depp seine Liebe verdächtigte, eine Affäre mit Schauspiel-Kollegen James Franco zu haben. Die Hochzeit fand trotzdem statt.

Gehalten hat sie genau 15 Monate und 2017 war das Paar bereits wieder geschieden. Immer wieder tauchten dabei Gerüchte über häusliche Gewalt (auf beiden Seiten) auf.

Schlammschlacht. Eskaliert ist die Situation 2018, als Heard in einem Interview davon sprach, dass sie Opfer häuslicher Gewalt war. Depps Ruf war von einem Tag auf den anderen ruiniert und er reichte Klage ein. Seit einer Woche stehen die beiden Kontrahenten vor Gericht und sparen nicht mit Details aus ihrer toxischen Beziehung.

Als Heard mit einer Wodkaflasche nach Depp warf, trennte sie ihm dabei eine Fingerkuppe ab. Der wiederum teilte seine Mordfantasien gegen Heard in Chats mit Freunden und war schwer alkohol- und drogenabhängig. Beide sollen im Streit auch mehrmals ihre Wohnung verwüstet haben.

Zukunft. 120 Zeugen sind im Prozess geladen. US-Medien gehen von einer Dauer von bis zu sechs Wochen aus, bis ein Urteil fällt. Genug Zeit, um weitere Schmutzwäsche öffentlich zu waschen.