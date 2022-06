× Die besten Stones aller Zeiten

Zum 60er geben die Rolling Stones Voll-Gas. Am 15. Juli auch im Wiener Happel-Stadion. Die neue Tour ''Sixty" ist der Hit des Jahres. Wir sahen die Premiere in Madrid.

Wer für den 15. Juli noch keine Karten hat der sollte rasch zuschlagen. Z.b bei Ticket24.at. Denn da feiern die Rolling Stones mit der Jubiläums-Show Sixty im Happel Stadion ihren 60-jährigen Bandgeburtstag. Mit ihrer besten Show aller Zeiten. Wie sich ÖSTERREICH beim Tourstart in Madrid überzeugen konnte.

Stehvermögen. Dort zeigten die Rockdinos auch aktuellen Top-Live-Acts wie Rammstein oder Ed Sheeran die Grenzen auf. Mit den 19 größten Hits, einer coolen Retro-Bühne und nie dagewesener Spielfreude. So wie einem unglaublichen Stimm- und Stehvermögen. Jagger, der im Juli auch schon 79 wird und trotzdem alle Jungspunde alt aussehen lässt, wirbelte vor 53.000 Fans wie ein Derwisch durch Hits wie "Paint It Black", "Jumping Jack Flash’" oder "Satisfaction". Exzessiver Ausdruckstanz und 10 Kilometer Dauersprint inklusive. Dazu ließ er für Ron Wood zum 75er Konfetti regnen und gedachte auch an Charlie Watts. „Er fehlt. Als Musiker und als Freund.“

Druck. Watts-Ersatzmann Steve Jordan ist nun mit ein Grund für den dritten Frühling der Stones: Druckvoller Beat und lässige Grooves. Da klingt auch Verstaubtes wie "Honky Tonk Woman" wieder taufrisch. Da wird sogar erstmals der 1966er Klassiker "Out Of Time" angestimmt und da reisst sich auch Keith Richards wieder zusammen: nur wenige seiner legendären Spiel-Fehler.

Spannend: Die Stones verzichten mit „Sixty“ erstmals seit Menschengedenken auf Show-Firlefanz wie Feuerwerk, bewegliche Bühnenelemente oder Riesenpuppen. Sie lassen nur die Musik sprechen. Und genau das macht sie wieder zur „größten Band der Welt“. Am 15. Juli auch in Wien.