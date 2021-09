Die geheimen Instagram-Profile der Stars

Die größten Stars der Welt brauchen auch mal ein wenig Privatsphäre. Untergetaucht und trotzdem entdeckt: Die privaten Profile der Mega-Stars.

Seitdem die großen Stars, auf Social Media interagieren und mit ihren Fans online kommunizieren hat man das Gefühl man kommt den Super Stars ganz nah. Doch was wenn unsere Lieblingsstars geheime Profile auf Instagram, Facebook, Twitter und co haben um Familie, Freunde und sich selbst zu schützen. Unnahbar- und doch darf es auch mal privat sein. Bei so viel Likes, Kommentaren und Aufmerksamkeit braucht es ein Alter Ego. Ob Justin Bieber, Kristen Stewart oder Ariana Grande: Sie haben alle geheime Profile- und die gilt es zu entdecken.



Hier die enthüllten Doppelleben der Stars auf Instagram:



Leni Klum

Die 17-jährige Tochter von Mama Heidi(48) begeistert am Laufsteg wie auch auf Instagram ihre Fans weltweit. Doch Leni hat offensichtlich ein geheimes Profil von dem sie Kommentare und Botschaften an ihre Freunde sendet. Wie der Name des Profil lautet, ist nicht bekannt.

Lorde

Unter dem Namen „onionringsworldwide“ mit mehr als 110 000 Follower steckt eine Person die jeden frittierten Zwiebelring probiert und fotografiert. Wer steckt also hinter dieser knusprigen Leidenschaft? Genau, Lorde! Es gab im Vorfeld Gerüchte ob es sie ist die ihre Zwiebelringe mit der Social Media Gemeinde teilt.

Bei der Tonight Show bei Jimmy Fallon gestand die 24-jährige Künstlerin aus Neuseeland: "Ja ich bin es! Es ist wahr!"

Auf ihrem offiziellen Profil folgen Lorde mehr als 7 Millionen Menschen.



Ariane Grande

Die Frau mit den meisten Followern weltweit: 267 Millionen Fans folgen der 28-jährigen Sängerin. Nur ihre männlichen Kollegen, Schauspieler Dwayne Johnson (49) und Fußball-Star Christiano Ronaldo (36) überbieten das. Es war also an der Zeit inkognito zu gehen. Oder doch nicht so ganz?

Ihr Fake Account „realpiggysmallz“ zählt 374 Abonnenten und wird meist als Plattform für Fotos von ihrem süßen Hauschweinchen „Piggy“ genutzt.

Justin Bieber

Mädchenschwarm und Mega-Pop-Star Justin Bieber ist überall erkennbar. Wahrscheinlich auch aus dem All. Justin folgen 197 Millionen Menschen. Da blieb nicht anderes übrig als ein Alter Ego zu entwickeln um unentdeckt zu bleiben. Wer ist also Skylark Tylark? Richtig- Justin Bieber! Im Gegensatz zu seinem Hochglanz-Profil scheint sein privates Profil keine Regeln zu haben. Er kann tun und lassen was er will unter skylarktylark_. Skylark Tylark folgt übrigens nur einem anderen Profil: „Drew House“, die Mode-Marke von Justin.