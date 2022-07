Die Sommer-Hotspots der Stars

Die Promis zeigen uns erneut die Sonnenseiten des Lebens an ihren Lieblingsplätzen.

Abgehoben. Nicht nur hierzulande ist Ferienzeit, auch die Stars aus aller Welt genießen den Sommer in unterschiedlichsten Destinationen. Besonders beliebt ist heuer vor ­allem bei den österreichischen VIPs die Küstenstadt Saint-Tropez an der französischen Riviera. Hier schippern unter anderen Model Ivana Ho und Unternehmer Helmut Essl der Sonne entgegen. Auch Ex-Miss Amina Dagi und Alabas ­Lebensgefährtin Shalimar Heppner verbringen einige Tage am Hotspot der Reichen und Schönen. Für ­Shalimar ging es nach Ibiza im Privatjet weiter nach Frankreich.

Supermodels sorgen für Neid auf Instagram

Heiß. Model Izabel Goulart zeigt ihre trainierten Kurven auf Mykonos. Vor allem ihren Po setzt sie gekonnt in Szene und lässt mit ihren Schnappschüssen das Netz durchdrehen.

Alessandra Ambrosio urlaubt im Luxushotel D Maris Bay, wo auch schon Victoria Swarovski vor einiger Zeit unterkam. Star-Kicker Cristiano Ronaldo verschlug es mit seiner Familie nach Mallorca. Auf einer Superjacht lässt es sich gut aushalten.

Destinationen. Wie jedes Jahr steht auch Ibiza wieder hoch im Kurs. Hier trifft man zum Beispiel auf Model Dragana Stanković. Italien lockte ZiB-Moderator Roman Rafreider an. Er zeigt sich sportlich am Gardasee. Austro-Model Christine Reiler hat ebenso einen Aktivurlaub in Portugal gestartet. Beim Surfen macht sie eine gute Figur.