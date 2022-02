Die Stones rollen wieder nach Wien!

Es ist der Konzert-Hit des Jahres: am 22. Juli wollen die Rolling Stones nach Wien! Die geheimen Details.

Am 9. März wollen die Rolling Stones ihre Tourpläne für 2022 verkünden: 14 Europa-Konzerte zum 60. Bandgeburtstag. Die ersten Termine u.a. in München (5. Juni) , London (25. Juni und 3. Juli) oder Lyon (19. Juli) sind auf der Top-informierten Fan-Seite IORR bereits durchgesickert. Das wichtigste Datum darf ÖSTERREICH jetzt vermelden: Mick Jagger und Co. haben für den 22. Juli das Ernst Happel Stadion reserviert. Das ist das bereits 17. Austro-Konzert der Rock-Dinos, der erste Österreich-Stopp nach dem Tod von Charlie Watts im August 2021 und wohl die vermeintliche allerletzte Stones-Show auf heimischen Boden.

Insider. Fünf Jahre nach dem Rekord-Konzert in Spielberg (95.000 Fans) stand Wien bis zuletzt auf der Kippe. Die Stones hatten eigentlich große Freiflächen im Sinne und sogar ein Exklusiv-Konzert für den deutschsprachigen Raum auf der Münchener Messe angedacht. Aber Jagger hat nun kurzfristig umdisponiert. „Sie wollen lieber Stadien als Grünflächen spielen,“ so ein Tour-Insider.

Tribute. Für Wien planen die Stones eine 19 Song starke Greatest Hits-Show. Mit allen Krachern von "Start Me Up" über "Sympathy for the Devil" bis "Satisfaction", einem emotionellen Tribute für Watts und Steve Jordan als Ersatz-Mann. Die 54.000 Tickets für den Konzert-Hit des Jahres sollen bereits Mitte März in den Verkauf gehen.