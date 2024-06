Diese Gauner wollten Millionen von Schumi erpressen

Zwei Gauner wollten Rennfahrer-Legende Schumi erpressen und 2 Millionen Euro ergaunern.

Die Polizei hat zwei Männer im deutschen Wuppertal festgenommen. Sie sollen die mutmaßlichen Schumi-Erpresser sein.

Wollten Millionen

Von Rennfahrer-Legende Michael Schumacher (55) und seiner Familie wollten sie Millionen erpressen. Der zuständige Staatsanwalt sprach mit der deutschen "Bild"-Zeitung: "Wir ermitteln in einem Erpressungsfall zum Nachteil eines Prominenten, haben in diesem Fall Haftbefehle vollstreckt. Weitere Informationen können wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mitteilen.“

Nächste Erpressung

Jetzt sollen die Verdächtigen wohl vor den Haftrichter kommen. Die Schumachers wurde nicht zum ersten Mal erpresst. 2017 musste sich der Lackierer Hüseyin B. auf der Anklagebank des Amtsgericht Reutlingen verantworten. Er hatte 2016 eine Erpresser-Mail an Corinna Schumacher (55), die Ehefrau von Formel-1-Legende Michael Schumacher geschickt und die Kinder bedroht. Doch der Erpresser stellte sich so dämlich an, dass ihm die Polizei schnell auf die Spur kam.