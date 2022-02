Diese Stars haben ukrainische Wurzeln

Die Stars sind im Herzen bei der ukrainischen Bevölkerung

Rund um die Welt gibt es momentan kaum ein heißeres Thema als Putins Angriff auf die Ukraine. Auch Hollywood-Größen schauen nach Europa und bekunden ihre Solidarität mit den Opfern. Besonders die Stars, die selbst ukrainische Wurzeln haben, bangen darum, dass ihr Heimatland bald in Schutt und Asche liegen könnte.

Milla Jovovich

"Ich bin innerlich zerrissen", sagt sie. Die Schauspielerin ist nämlich Halb-Russin, Halb-Serbin, aber in der Ukraine geboren. Jovovich lässt ihren Gefühlen auch auf Instagram freien Lauf.

Mila Kunis

Auch Ashton Kutchers Ehefrau kam in der Ukraine zur Welt. Damals (1983) war diese noch ein Teil der Sowjetunion. Ihre Eltern flohen 1991 mit ihr nach Amerika. Sie weiß also ziemlich genau, wie sich die Menschen in ihrer Heimat gerade fühlen.

Steven Spielberg

Die Großeltern des Ausnahme-Regisseurs sind alle vier in der Ukrainer geboren. Oma und Opa väterlicherseits flohen als Juden vor der deutschen Besatzung in die USA. Er hat somit ebenfalls ukrainische Wurzeln

David Duchovny

Die Eltern des 'Akte X'-Stars waren jüdische Emigranten, die 1918 aus der Ukraine nach Amerika kamen. Duchovny soll erst 2014 erfahren haben, dass Kiew nicht in Russland liegt, sondern die ukrainische Hauptstadt ist.

Dustin Hoffman

Der Schauspieler wuchs ebenso wie einige seiner Kollegen in den USA auf. Er ist der Sohn nicht praktizierender Juden mit Wurzeln in der Ukraine.