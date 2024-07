× Dieser Hollywood-Star feierte bei Taylor Swift in Gelsenkirchen

"Der Teufel trägt Prada"-Star Anne Hathaway tanzte ausgelassen zu Swifts Hits bei ihrem Konzert in Deutschland

Immer wieder sind unter den "Swifties" auch Stars zu finden. In Gelsenkirchen war es beispielsweise Schauspielerin Anne Hathaway, die sich die "Eras Tour" nicht entgehen lassen wollten. In eigens abgetrennten VIP-Bereich ist Hathaway auf einem Video zu sehen, wo sie fröhlich zu Hits wie "Shake It Off" oder "Blank Space" abshaked.

Der Hollywood-Star tanzt dabei in weißen Shorts, hellem Oberteil und Herz-Sonnenbrille. Sie ist seit vielen Jahren ein großer Fan von Swift.

Hathaway ist zur Zeit ohnehin gerade in Deutschland, wo sie für Dreharbeiten zu ihren neuen Film "Mother Mary" vor der Kamera steht.

Prominente Super-Fans

Bei Swifts Konzerten wurden neben Hathaway auch schon VIPs wie Selena Gomez, Julia Roberts, Cara Delevingne, Ryan Reynolds und auch Prinz William gesichtet. Letzterer kann sogar mit einem Backstage-Selfie mit seinen Kids George und Charlotte mit Swift auftrumpfen.

Taylor Swift mit William, George, Charlotte & Travis Kelce © Instagram ×

Mega-Hype auch in Wien

© Getty Images ×

Schon bald dürfen sich auch heimische "Swifties" freuen, denn der Superstar gastiert am 8., 9. und 10. August im Wiener Ernst Happel Stadion. Alle Shows sind bereits seit Monaten restlos ausverkauft. Noch bis Dezember ist Swift mit der "Eras Tour" unterwegs. Die 152. und zugleich letzte Show steigt am 8. Dezember in Vancouver.