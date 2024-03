Zwei neue Trailer! So wird die zweite Staffel von "House of the Dragon"

Staffel 2 wird bereits am am 16. Juni bei HBO und Sky starten

"Game of Thrones"-Fans kommen schon bald wieder auf ihre Kosten, denn der Ableger "House of the Dragon" geht in die zweite Staffel und verspricht wieder spannende Targaryen-Konflikte und actionreiche Szenen. Zwei neue Trailer geben bereits einen Vorgeschmack auf das, was kommt. HBO veröffentlichte diese vor kurzem. Hier wird auch gleich das Startdatum verraten.

In der ersten Staffel wurde die Geschichte zweier junger Frauen erzählt, die durch den Machtkampf auf King's Landing zu Rivalinnen werden. Königstochter Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) auf der einen Seite und Alicent Hightower (Olivia Cooke) auf der anderen. Der Krieg um den Thron der sieben Reiche scheint am Ende der ersten Season unaufhaltsam.

Wie der Trailer zeigt, erwartet uns im neuen Teil auch das ein oder andere Gesicht. Auch in der zweiten Staffel heißt es wieder Grün gegen Schwarz. In den Trailern wird diese Rivalität im Haus Targaryen noch einmal unterstrichen.