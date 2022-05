× Dua Lipa hebt heute in Wien ab

19 Hits, Flug-Action und ein Video-Duett mit Elton John. Endlich wieder große Pop-Sause in Wien. Dua Lipa lässt heute in der Stadthalle 15.000 Fans ausflippen.

Vier sexy Kostüme, Rollschuh-Disco-Action, ein überdimensionaler aufblasbarer Hummer (!), ein Video-Duett mit Elton John zum Nummer-eins-Hit "Cold Heart" und als Highlight ein Flug in einem Käfig über die Fans - Dua Lipa (26) liefert heute in der Stadthalle die erste Mega-Show nach der Corona-Flaute. 15.000 Fans (ausverkauft!) feiern die neue Pop-Queen.

Modeschau. Die flotte 90-Minuten-Revue "The Future Nostalgia Tour" ist in vier Teile und ebenso viele heiße Outfits unterteilt. Zum Opening "Physical" tanzt Lipa nach eine Videocollage im pinken Stretch-Leggins-Overall an. Ein Dutzend Tänzer, auch auf Rollschuhen an ihrer Seite. Für "We’re Good", bei dem sie auch einen aufblasbaren Riesen-Hummer auf die Bühne holt, wird in einen gefährlich knappen Glitzer Body gewechselt und "One Kiss" stimmt sie dann im BH und Mini-Rock an. Ebenso den Top-Hit "Cold Heart" wo Etlon John via Video dazugeschalten wird.

Flug-Show. Als Highlight hebt sie in einem schwarzen Catsuit mit neckischen Transparent-Einsatz ab! Und das im wahrsten SInne des Wortes: zu "Levitating" dreht Lipa nämlich in einem fliegenden Käfig (!) eine Runde quer durch die Stadthalle. Als Zugabe gibt’s dann hoch heiße Tanz-Einlagen ("Future Nostalgia") und den obligaten Konfetti-Regen ("Don’t Start Now").

Ihr Wien-Plan: Lipa wird heute Mittag mit ihrem „Learjet 45“ Privatflieger aus München kommend in Wien Schwechat erwartet. Die Paparazzi sind gerüstet: in München ging’s am Wochenende u.a. in den Biergarten, ins Museum und zum Dirndl-Shopping. Am Nachmittag vor dem Konzert gönnte sie sich gestern sogar noch ein Sonnenbad an der Isar - kurze Abkühlung inklusive.





Die geplante Setlist:

Physical

New Rules

Love Again

Cool

Pretty Please

Break My Heart

Be the One

Good in Bed

Boys Will Be Boys

Boys Will Be Boys / Cool / Levitating

One Kiss

Electricity

Hallucinate

Cold Heart (Elton John Cover)

Levitating



Zugaben:

Future Nostalgia

Don't Start Now