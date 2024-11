Dwayne "The Rock" Johnson schockt mit Ekel-Beichte

Dwayne Johnson sorgt mit einer Ekel-Beichte für Aufregung.

Viele Hollywood-Stars lassen mit ihren Eigenheiten ihre Film-Crew immer wieder verzweifeln. Doch was das Insider-Blatt "TheWrap" vom Set des Weihnachts-Blockbusters "Red One - Alarmstufe Weihnachten" erfahren hat, gab es so wohl auch noch nicht.

Den Hauptdarsteller und Weihnachtsmann-Retter Dwayne "The Rock" Johnson dürfte dort mit einer besonders ekeligen Eigenheit aufgefallen sein. Der 52-Jährige hat es sogar dem Magazin "GQ" offiziell bestätigt.

Der ehemalige Wrestling-Star, der sich am Set der Filmreihe von Fast & Furious auch mit Vin Diesel zerstritten haben soll, dürfte dabei alles andere als der braungebrannte Muskelprotz mit breitem Lächeln sein, das seine Fans so lieben. Denn wenn "The Rock" muss, dann muss er halt.

Immer eine Wasserflasche dabei

Deshalb soll er während der Dreharbeiten auch einfach immer eine Wasserflasche dabei haben, um sich zu erleichtern. "Ich pinkle in eine Flasche. Das kommt vor", meinte der Schauspieler gegenüber "GQ". Am Set dürfte das auch mal in der Öffentlichkeit passieren, ohne eine Toilette aufzusuchen. Die Film-Crew muss dann die "frisch befüllte" Flasche entsorgen.

Dabei pinkelt "The Rock" allerdings ausschließlich in Flaschen der Marke Voss, deren Markenbotschafter er ist. Obwohl er sich durch seine Ekel-Angewohnheit viel Zeit sparen sollte, gab es dennoch immer wieder Wirbel um sein Zeitmanagement. Insider berichten: „Das Einzige, bei dem Dwayne konstant war, war das chronische Zuspätkommen. Dwayne ist es wirklich egal.“

Schuld daran sollen übrigens seine regelmäßigen Besuche im Fitnesscenter sein, um seine Muskeln weiter in Topform zu halten.