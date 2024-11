× (Fast) 50 Frauen zum 50. Geburtstag: Leonardo DiCaprios Ex-Freundinnen im Rückblick

Am Montag, den 11. November feiert Hollywoods ewiger Junggeselle seinen 50. Geburtstag. Die Dating-Historie des Schauspiel-Stars ist mindestens genauso legendär wie seine Filmkarriere. Wir werfen einen Blick auf seine Verflossenen.

Schauspielerinnen, Topmodels und „Victoria’s Secret“-Engel, so zahlreich, dass man fast den Überblick verliert: Seit den 90er-Jahren macht Leonardo DiCaprio mit seinen (Ex-)Beziehungen Schlagzeilen – und daran hat sich bis heute kaum etwas geändert. Die Liste seiner Ex-Freundinnen wächst und wächst und wächst, und eines bleibt konstant: Kaum eine ist älter als die magische Altersgrenze von 25 Jahren. Auch seine aktuelle Freundin, das Model Vittoria Ceretti, passt perfekt in das Beuteschema des ewigen Junggesellen. Sie ist Mitte 20 und scheint die nächste ernsthafte Kandidatin zu sein. Vieles deutet sogar auf eine baldige Hochzeit hin. Doch bevor wir uns zu weit vorwagen, werfen wir einen Blick zurück auf seine Romanzen, allesamt fast so episch wie seine Filmkarriere.

Leonardo DiCaprios Ex-Freundinnen im Rückblick

1993: Kate Moss

Eine der ersten (von seeeehr vielen) Models, die Leo datete war Kate Moss. Kurz nachdem die Karriere des Schauspielers durch die Decke gegangen war, waren Kate Moss und er für ein paar Monate ein Paar. Damals waren sie 18 und 19 Jahre alt. Heute sollen die beiden immer noch enge Freunde sein

1994: Bridget Hall

DiCaprio und das amerikanische Model Bridget Hall hatten 1994 eine kurze Beziehung. Sie wurden früh miteinander in Verbindung gebracht, obwohl Bridget die Gerüchte zunächst abstreitete. Die Medien berichteten, dass Leo sich von ihr trennte, nachdem sie eine gemeinsame Nacht enttäuschend fand.

1995: Naomi Campbell

Ein Jahr später begann DiCaprio eine kurze Romanze mit dem nächsten Model: Naomi Campbell. Obwohl ihre Beziehung schnell endete, blieben sie über die Jahre enge Freunde, was auch ein gemeinsames Bild aus dem Jahr 2010 zeigt.

1996 - 1997: Kristen Zang

Von 1995 bis 1997 war DiCaprio mit der Schauspielerin Kristen Zang liiert. Die beiden verbrachten viel Zeit während Dreharbeiten, doch die Beziehung erlebte mehrere Trennungen und Versöhnungen. Etwa 4 Monate nachdem Kristen 25 wurde, endete die Beziehung endgültig.

1997: Demi Moore

Hollywood-Schönheit Demi Moore und Leo waren zwischen 1997 und 2002 immer mal wieder „romantisch verbunden“, wie US-Medien die On-off-Affäre höflich umschrieben.

1997: Amber Valletta

1997 datete DiCaprio kurz das Model Amber Valletta. Angeblich hatte er sie in einem Magazin entdeckt und sich sofort in sie verliebt. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung jedoch nie. Ein Geheimnis, das wohl nur die beiden kennen…

1997: Helena Christensen

1997 soll DiCaprio eine kurze Romanze mit dem dänischen Model und „Victoria's Secret“-Engel Helena Christensen gehabt haben. Eindeutige Beweise gibt es zwar nicht, doch die Presse berichtete fleißig über das vermeintliche Paar.

1998: Eva Herzigová

1998 traf DiCaprio das Model Eva Herzigová. Sie lernten sich bei einer Film-Premiere kennen, und sie schwärmte von seiner Energie. Ihre erste gemeinsame Nacht soll sehr schön gewesen sein, wie sie später in einem Interview mit „The Mirror“ verriet.

1999: Kidada Jones

Quincy Jones‘ Model-Tochter Kidada hatte sich damals Hals über Kopf in Leo verliebt. Berichten zufolge dateten sich sich allerdings nur ein paar Wochen.

2000: Virginie LeDoyen

Während der Dreharbeiten zu „The Beach“ kam DiCaprio der französischen Schauspielerin Virginie LeDoyen näher. Die Romanze wurde schnell von der Presse aufgegriffen, doch Virginie gab später zu, dass die Aufmerksamkeit ihr zu viel wurde.

2000 - 2005: Gisele Bündchen

DiCaprio und Gisele Bündchen waren fünf Jahre lang ein Paar. Die Beziehung endete, als Gisele 25 wurde und sich stärker auf ein gesünderes Leben konzentrieren wollte, was Leo nicht mit ihr teilte.

2005 - 2010: Bar Refaeli

DiCaprio und Bar Refaeli führten von 2005 bis 2010 eine On-Off-Beziehung. Sie lernten sich auf einer Party kennen, und die Trennung kam, als Bar 25 wurde, weil Leo sich abrupt nicht mehr binden wollte.

2011: Blake Lively

Nach seiner Beziehung mit Bar datete Leo für eine kurze Zeit die Schauspielerin Blake Lively. Ihre Romanze dauerte nur einen Sommer. Als Trennungsgründe wurden damals „Distanz“ und „Timing“ genannt.

2012: Erin Heatherton

2012 lernte DiCaprio das „Victoria’s Secret“-Model Erin Heatherton kennen. Die Beziehung hielt knapp ein Jahr und endete freundschaftlich, während Erin sich weiter auf ihre Model-Karriere konzentrierte.

2013: Miranda Kerr

Mit Model Miranda Kerr machte es sich der Schauspieler laut US-Medienberichten einige Male „gemütlich“, kurz nachdem sich das Topmodel 2013 von Orlando Bloom getrennt hatte. Viel mehr als ein kurzer Fling scheint die Beziehung allerdings nicht gewesen zu sein.

2013: Toni Garrn

2013 war DiCaprio mit dem deutschen Model Toni Garrn zusammen. Sie trennten sich nach etwa einem Jahr. Die Presse spekulierte damals, dass DiCaprio möglicherweise mit anderen Frauen einen Nachtclub verlassen hatte.

2015-2016: Kelly Rohrbach

Im Jahr 2015 war DiCaprio kurz mit Kelly Rohrbach zusammen. Die Beziehung dauerte nur wenige Monate, da beide beruflich sehr beschäftigt waren. Kelly setzte ihren Fokus nach der Trennung auf ihre Karriere und Golfsport.

2016 - 2017: Nina Agdal

Knapp danach war DiCaprio etwa ein Jahr mit dem Model Nina Agdal zusammen. Laut dem „People“ Magazin sollen sie nach der Trennung Freunde geblieben sein.

2017: Lorena Rae

Die zweite Deutsche die DiCaprio nach Toni Garrn den Kopf verdrehte war Lorena Rae. Das Paar lernte sich auf den den Filmfestspielen in Cannes kennen verbrachte danach mehrere Wochen miteinander.

2017 - 2022: Camila Morrone

DiCaprio und das Model Camila Morrone waren von 2017 bis 2022 zusammen. Berichten zufolge dachte er über eine Verlobung nach, aber die Beziehung endete – wie so viele davor – als Camila 25 wurde.

2022: Victoria Lamas

Im Jahr 2022 wurde DiCaprio mit der 24-jährigen Victoria Lamas gesichtet. Ihre Romanze war nicht von langer Dauer. Laut der „New York Post“ riet ihr Vater ihr damals, die Beziehung wie einen Kurzurlaub zu betrachten.

2022: Eden Polani

Im selben Jahr kam das 20-jährige Model Eden Polani ins Spiel. Sie wurden auf einer Party zusammen gesehen. Gerüchte über eine Beziehung wurden jedoch schnell dementiert. Laut „People“ war es unklar, ob sie tatsächlich ein Paar waren, oder nur eine Nacht gemeinsam verbrachten...

2022 - 2023: Gigi Hadid

Im September desselben Jahres brodelte die Gerüchteküche um eine Beziehung mit Model und „Victoria's Secret“-Engel Gigi Hadid. Ihre Beziehung soll aber nie wirklich exklusiv gewesen sein, da beide ständig unterwegs waren.

2023 - Heute: Vittoria Ceretti

Seit 2023 ist Leo mit dem italienischen Model Vittoria Ceretti zusammen. Die beiden trafen sich bei den Filmfestspielen in Cannes, und seitdem wurden sie regelmäßig zusammen gesehen. Die Italienerin scheint sich von seinem Ruhm nicht beeindrucken zu lassen, was ihm offenbar gefällt.