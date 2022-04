× Ed Sheeran liefert die Show des Jahres

Am 1. und 2.September verwandelt Ed Sheeran das Wiener Happel-Stadion zum Ringelspiel. Mit spektakulärer Bombast-Bühne, allen Hits und Drehscheibe. Wir haben die brandneue Sensations-Show ''Mathematics'' schon beim Tourstart in Dublin gesehen.

Eine 360 Grad Bühne mit Videoboden, Rundumscreen und Drehscheibe, sechs Sound-Inseln mit gigantischen Teleskopen und Herzmonitoren für die Band und die 25 größten Hits der Gegenwart. Ed Sheeran setzt mit seiner brandneuen Show „Mathematics“ ganz neue Maßstsäbe in Sachen Konzert-Erlebnis. 80.000 Fans feierten am Samstag den Tourstart in Dublin. 140.000 werden beim Wien-Doppelpack am 1. und 2. September erwartet. ÖSTERREICH hat das Konzert des Jahres schon gesehen.

© Zeidler ×

Band wird verbannt. Nach der Rekord-Tour „Divided“, die er ja nur nur als One-Man-Show abzog, hat Sheeran jetzt für Hits wie „Blow“, „Galway Girl“ oder „Thinking Out Loud“ erstmals auch eine Band dabei. Jedoch nicht auf der gigantischen, an einem Mix aus Oktoberfest und Wurstelprater erinnernden, Bombast-Bühne, sondern auf sechs kleinen Nebenbühnen mitten unter den Fans verstreut. Sie blieben Statisten. Spielen insgesamt auch nur bei zehn Songs mit.

© Zeidler ×

Drehscheibe. Die Show gehört Sheeran: Wie ein Derwisch fegt er über die auch mit Hydraulik-Elementen bestückte Mega-Bühne. Wirft zu Mitsing-Hits wie „Castle on the Hill“ wieder seine berühmte Loop-Maschine an, kreist auch auch zu den Balladen „Photograph“ oder „Perfekt“ im Rekord-Tempo auf einer Drehscheibe (!) Dutzende Male an den staunenden Fans vorbei und zündet nicht nur zu „Shape Of You“ Hunderte Explosionen.

© Zeidler ×

"Es passiert so viel!" „Ich wollte mach meiner Solo-Tour einmal etwas ganz neues ausprobiere. Mit Band, 360 Grad-Bühne, Feuerwerk und beweglichen Elementen,“ erklärt Ed seine neue Show, die ihm vor der Premiere auch schlaflose Nächte bereitete. „So nervös war ich noch nie, weil da auf der Bühne so viel passiert und weil da so viel schief gehen könnte.“ Beim Tourstart lief alles rund - dank der Drehscheibe auch im wahrsten Sinne.

© Zeidler ×

Der Jubel nach dem Schluss-Feuerwerk zu „You Need Me, I Don't Need You“ war grenzenlos. Auch bei Sheeran. „Es ist so wunderschön nach dieser langen Corona-Pause wieder in einem dicht gefüllten Stadion spielen zu dürfen. Ich war mir fast sicher, dass ich das nie mehr erleben darf. Deshalb ist die Freude nun umso größer: Das ist mein schönstes Konzert.“ Die 80.000 Fans in Dublin sahen es ebenso. Die österreichischen Fans dürfen sich auf ein Konzert der Extraklasse freuen. Die letzten Karten gibt's bei Ticket24.at

© Zeidler ×

Das war die Setlist beim Tourstart in Dublin:

Tides

BLOW

I'm a Mess

Shivers

The A Team

Castle on the Hill

2step

Don't / No Diggity

Tenerife Sea / First Times

Visiting Hours

Medley

I Don't Care

Overpass Graffiti

Galway Girl

Thinking Out Loud

Love Yourself (Justin Bieber cover)

Sing

Photograph

Perfect

Bloodstream

Parting Glass

Afterglow



Zugaben:

Shape of You

Bad Habits

You Need Me, I Don't Need You