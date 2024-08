Ed Sheeran: Streit mit Nachbarn wegen falschem "Natur-Pool"

Nachbarn werfen dem Sänger vor, alle hinters Licht zu führen

Pop-Superstar Ed Sheeran hat Probleme mit seinen Nachbarn. Diese haben den sogenannten Wildteich des Sängers als „einen Schwindel“ bezeichnet, nachdem er sich selbst dabei gefilmt hatte, wie er hineinsprang, um darin zu schwimmen. Ein wütender Dorfbewohner beschuldigte den „Shape of You“-Star, die Leute „zum Narren zu halten“, nachdem er den Behörden gegenüber behauptet hatte, dass sein Wasserbecken ein Wildteich und kein Swimmingpool sei.

Hat Sheeran falsche Angaben gemacht?

Sheeran hatte die Genehmigung erhalten, den Teich in der Mitte eines Feldes auszuheben, das er auf seinem weitläufigen Anwesen in Suffolk im Wert von 3,7 Millionen Pfund mit Bäumen bepflanzt hatte. Er behauptete weiters in den Planungsunterlagen, dass das nierenförmige Becken den „Naturschutz unterstützen“ und „einen natürlichen Lebensraum für Insekten, Amphibien und Vögel“ bieten würde.

Streit eskaliert

Sheeran baute im Jahr 2017 einen Steg und Treppen, was dazu führte, sodass die Gemeinde darauf aufmerksam machen musste, dass der Teich nicht für „Freizeitaktivitäten wie Schwimmen“ genutzt werden sollte. Seine unmittelbaren Nachbarn Kenny und Carol Cattee beschwerten sich damals: „Der sogenannte Wildteich scheint jetzt eher ein Schwimmteich zu sein.“ Der Suffolk Coastal District Council untersuchte den Standort im Jahr 2019 und kam zu dem Schluss, dass es keinen Verstoß gegen die Planungsauflagen gegeben habe.





Ed Sheeran gewinnt

Ein Sprecher des Gemeinderats sagte: „Es gab keine Anzeichen dafür, dass es sich nicht um einen Wildteich handelt, da Pflanzen in und um ihn herum wachsen, oder dass die Planungsbedingungen verletzt wurden.“Sheeran konnte später das Verbot des Schwimmens und anderen Freizeitaktivitäten in und um den Teich aufheben, nachdem er argumentierte, dass es unvernünftig und unnötig sei. Einige seiner Nachbarn waren aber dennoch verärgert, als er ein Video auf Instagram veröffentlichte, in dem er in den Teich springt.