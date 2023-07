Ehe-Aus bei ''Modern Family''-Star Sofía Vergara (51)!Wie das Promi-Portal "Page Six" enthüllt, lassen sich der Hollywood-Star und ihre Ehemann Joe Manganiello (46) scheiden.

In einem offiziellen Statement erklären die beiden: "Wir haben uns schweren Herzens dazu entschieden, uns scheiden zu lassen. Als Menschen, die sich aufrichtig lieben und füreinander sorgen, bitten wir höflich um Respekt für unsere Privatsphäre während dieser Phase unseres Lebens."

Die Kolumbianerin Vergara, bekannt für ihre Rolle als Gloria Maria Delgado-Pritchett in der Erfolgsserie "Modern Family" lernte ihren jetzigen Ehemann 2014 kennen, als sie noch mit Geschäftsmann Nick Loeb (47) verlobt war. Die geplante Hochzeit mit Loeb wurde abgesagt, und Vergara und Manganiello wurden das neue Traumpaar Hollywoods.

Nach nur sechs Monaten Beziehung verlobten sie sich Weihnachten 2014 und ein Jahr später gaben sie sich in Florida das Jawort. Doch laut "Page Six" kriselte es zuletzt in ihrer Ehe. Ein Insider wurde zitiert: "Sofía und Joe haben sich schon seit einiger Zeit voneinander entfernt und nehmen jetzt etwas Abstand, um über ihre Zukunft nachzudenken."