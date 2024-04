Ehe-Aus für "Borat"-Star Sacha Baron Cohen

Nach den schweren Anschuldigungen von Rebel Wilson gegen den Schauspieler gibt Cohen das Ehe-Aus mit Isla Fisher bekannt

"Nach einem langen Tennismatch, das mehr als 20 Jahre lang anhielt, legen wir endgültig unsere Schläger nieder." - mit diesen Worten verkünden Sacha Baron Cohen und Isla Fisher ihre Trennung. Dann enthüllen sie, dass die gemeinsame Entscheidung, "unsere Ehe zu beenden", nebst der eingereichten Scheidung bereits im vergangenen Jahr erfolgt war. Im Statement schreibt das Ex-Paar weiter, dass ihre "Privatsphäre war stets unser wichtigstes Anliegen und wir haben uns im Stillen durch diesen Wandel gearbeitet. Wir sind für immer durch unsere Hingabe und Liebe für unsere Kinder verbunden. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass ihr den Wunsch unserer Familie nach Privatsphäre respektiert."

Sacha Baron Cohen und Isla Fisher © Instagram

Das Paar lernte sich im Jahr 2000 auf einer Party kennen und verstand sich auf Anhieb gut. 2004 folgte die Verlobung und 2007 kam das erste von drei gemeinsamen Kindern zur Welt, bevor die beiden 2010 vor den Altar traten.

Wirbel um Comedian

Aktuell steht Sacha Baron Cohen in der Kritik von Schauspiel-Kollegin Rebel Wilson. Sie wirft ihm vor während der Dreharbeiten zum Film "Der Spion und sein Bruder" sie mehrfach schikaniert zu haben und sie dazu gedrängt haben, sich "nackt auszuziehen". Auch habe er sich unvermittelt die Hose heruntergezogen und angeblich gesagt: "Rebel, kannst du mir deinen Finger in den Po stecken?" Cohen bestreitet die Vorwürfe vehement und will "umfangreiche detaillierte Beweise" vorlegen, die die Behauptungen widerlegen.

© Getty ×

Trennungsgrund dürfte das aber keiner gewesen sein, denn Fisher und Cohen sollen ihre Ehe schon im letzten Jahr - vor den Vorwürfen - beendet haben.