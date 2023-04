Eigentlich zu alt: Ist SIE Di Caprios neue Flamme?

Eigentlich ist Di Caprios neue Flamme zu alt für den Schauspielstar. Der Amerikaner ist dafür bekannt nur Frauen unter 25 zu daten. Seine neue Errungenschaft passt jedoch nicht ins Schema.

Maya Jama von Love Island trifft sich heimlich mit Weltstar Leonardo DiCaprio. Das zeigen Bilder, die in London und New York geschossen wurden. Sie feierte mit ihm im Februar in London, bevor sie letzten Monat mehr Zeit mit Di Caprio in New York verbrachte. Leo, 48, schickte Maya, 28, Rosen als romantische Geste, nachdem sie von gemeinsamen Freunden vorgestellt worden waren, berichtet die "Sun".

Letzten Monat wurden Maya und Leo mit Freunden fotografiert, als sie den Le Piaf Club in Paris verließen. Eine Quelle sagte: "Maya und Leo stehen in regelmäßigem Kontakt und hatten schon eine Reihe von Dates. Sie haben beide erst vor kurzem ihre Langzeitbeziehungen beendet, also hat keiner von ihnen etwas überstürzt - sie haben Spaß und sehen, wie es läuft. Sie leben in verschiedenen Ländern und Maya hatte schon einmal eine Fernbeziehung und weiß, wie schwer das ist, also gehen sie die Dinge einen Tag nach dem anderen an. Leo hat sie auf jeden Fall umworben, er liebt es, Zeit mit ihr zu verbringen."

Letzten August löste Maya ihre Verlobung mit dem australischen Basketballspieler Ben Simmons, 26, nach einem Jahr Beziehung auf. Davor hatte sie eine vierjährige Beziehung mit dem Rapper Stormzy, 29.