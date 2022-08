Elton John holt Britney nach ihrer Auszeit zum Pop zurück

„Hold Me Closer“. Britney Spears feiert mithilfe von Elton John ihr Pop-Comeback.

Musik. Mit dem Dua-Lipa-Duett Cold Heart lieferte ­Elton John ein Chart-taugliches Mashup seiner Hits Rocket Man und Sacrifice. Weltweit auf Platz 1. Auch in Österreich. Jetzt setzt er sein Erfolgs-Muster mit Britney Spears fort. Das neue in den nächsten ­Tagen erwartete Duett Hold Me Closer basiert auf Eltons 1971er-Hit Tiny Dancer.

Comeback. Britney, zuletzt eher mit Nacktfotos im Gespräch, feiert damit ihr großes Pop-Comeback nach sechs Jahren CD-­Pause. 2016 kam das letzte Album Glory. Seit 2018 ist sie nicht mehr als Musikerin aufgetreten.

MTV-Awards. Mit Eltons Hilfe wagt sie sich jetzt zurück. Zur Single hat sie wohl ein Video gedreht. Dazu steht ein Auftritt bei den MTV Awards (28. ­August) im Raum.